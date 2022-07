Oppo Reno 8 सीरीज चीन लॉन्च के बाद अब जल्द ही भारत में लॉन्च की जाएगी। हाल में कंपनी ने इसकी इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म की है, हालांकि सीरीज की भारत लॉन्च तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि भारत में सीरीज के तहत Oppo Reno 8 और Oppo Reno 8 Pro फोन पेश किए जा सकते हैं। लॉन्च से पहले ओप्पो रेनो 8 5जी फोन की कीमत, सेल डेट और सेल ऑफर से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 48MP कैमरा और 8GB RAM वाले Oppo K10 5G फोन को Flipkart से बंपर Discount में खरीदें, जानें ऑफर

टिप्सटर Paras Guglani ने rootmygalaxy की साझेदारी में Oppo Reno 8 5G फोन से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक की है। टिप्सटर की मानें, तो इस सीरीज के फोन की कीमत भारत में 29,990 रुपये से शुरू होगी, जो कि फोन के बेस वेरिएंट की कीमत हो सकती है। जबकि हाई-वेरिएंट की कीमत 33,990 रुपये होगी। इसके अलावा, टिप्सटर ने बताया है कि ओप्पो रेनो 8 सीरीज की पहली सेल 24 जुलाई से शुरू होगी। Also Read - Oppo Reno 8 Series के लॉन्च से पहले जानें रैम, स्टोरेज, कलर वेरिएंट्स और कीमत जानें पूरी डिटेल

Also Read - Oppo Reno 8 Series जल्द होगी भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

[Exclusive] Oppo Reno 8 5G Price in India, storage options, first sale and offers leaked ahead of launchhttps://t.co/7klDkw9HJ9

Details on @rootmygalaxy #Oppo #Reno8 #OppoReno85G pic.twitter.com/rDoC0QdoGX

— Paras Guglani (@passionategeekz) July 2, 2022