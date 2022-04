Oppo Reno 8 फ्लैगशिप सीरीज की इंडिया लॉन्च डिटेल्स आई सामने, ये होंगी खूबियां

Oppo Reno 7 सीरीज के बाद भारत में जल्द ही Oppo Reno 8 सीरीज दस्तक देने जा रही है। लीक में टिप्सटर ने इस सीरीज की भारत लॉन्च जानकारी दी है। इसके अलावा, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक किए गए हैं। बता दें, हाल ही में सामने आया है कि यह सीरीज चीन में अगले महीने यानी मई में लॉन्च की जाएगी। Also Read - 5000mAh बैटरी, 6GB तक RAM और 13MP कैमरे वाले Oppo A54 पर मिल रहा Discount, Flipkart Sale और Amazon से सस्ते में लाएं घर

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि भारत में Oppo Reno 8 सीरीज जून के अंत में लॉन्च होगी। इस लॉन्च इवेंट में कंपनी स्मार्टफोन्स के साथ कुछ AIoT प्रोडक्ट्स को भी भारत में पेश करेगी। इसके अलावा, टिप्सटर ने सीरीज के वनीला Oppo Reno 8 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स की भी जानकारी लीक की है। Also Read - Oppo A16K की कीमत हुई कम, अब इतने में मिलेगा 13MP कैमरे वाला किफायती स्मार्टफोन

[Exclusive] Two OPPO Reno8 series devices lined up for India. Launch likely happening by the end of June.

Alongside the series, a bunch of AIoT products is also going to launch in India.#OPPO #OPPOReno8 #OPPOReno8Pro #OPPOReno8Series

— Mukul Sharma (@stufflistings) April 27, 2022