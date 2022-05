ओप्पो ने हाल ही में अपनी होम मार्केट में Oppo Reno 8 Series और Oppo Pad Air पेश किए। अब खबर आ रही है कि कंपनी इन दोनों डिवाइस को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टिप्सटर योगेश ब्रार के मुताबिक, ओप्पो अपनी नई रेनो सीरीज और बजट टैबलेट को भारत में इसी साल जुलाई में पेश करेगी। हाल ही में सीरीज का प्रो मॉडल BIS वेबसाइट पर देखा गया था। Also Read - 7 Phones Launched in this week: 7,000mAh बैटरी, 150W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM, 256GB स्टोरेज और FHD+ AMOLED डिस्प्ले समेत कई खास फीचर्स से लैस

टिप्सटर का कहना है कि Oppo Reno 8 Pro के इंडिया मॉडल की स्पेसिफिकेशन्स चीन में लॉन्च हुए Oppo Reno 8 Pro+ के जैसे होंगे। अभी ओप्पो ने इन दोनों डिवाइस के इंडिया लॉन्च या स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। आइए चीन में लॉन्च हुए ओप्पो के डिवाइसेज की डिटेल देख लेते हैं।

Oppo Reno 8 Series, Oppo Pad Air की कीमत

Oppo Pad Air के 4GB + 64GB मॉडल की कीमत 1,299 युआन से होती है, जो लगभग 15,000 रुपये बनते हैं। टैबलेट का 128GB स्टोरेज मॉडल 1,499 युआन (लगभग 17,500 रुपये) का है और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 1,699 युआन (लगभग 20,000 रुपये) का है। स्टाइलस और पेन के लिए कस्टमर को 648 युआन (लगभग 7,500 रुपये) अलग से चुकाने होंगे।

OPPO Reno 8 के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Yuan 2,499 (लगभग 29,141 रुपये) है, 8GB + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत Yuan 2,699 (लगभग 31,473 रुपये) है और 12GB + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत Yuan 2,999 (लगभग 34,993 रुपये) है।

Oppo Reno 8 Pro की कीमत Yuan 2,999 (लगभग 34,993 रुपयेसे शुरू होती है और Reno 8 Pro+ की कीमत Yuan 3,699 (लगभग 43,172 रुपये) से शुरू होती है।

Oppo Pad Air स्पेसिफिकेशन्स

Oppo Pad Air में 10.36-इंच की स्क्रीन है, जो 2000 x 1200 पिक्सल रेजलूशन सपोर्ट करती है। इस टैबलेट में 7100mAh बैटरी है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसकी बैक पर एक सिंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है और सामने एक 5MP का सेल्फी कैमरा है।

ओप्पो के इस टैबलेट में Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर मौजूद है। यह चिपसेट Adreno 610 GPU और 6GB तक LPDDR4x RAM के साथ पेयर किया गया है। यह टैबलेट Android 12 पर बने हुए ColorOS for Pad पर चलता है।

Oppo Reno 8 Series स्पेसिफिकेशन्स

Oppo Reno 8 और Oppo Reno 8 Pro में 6.43 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। Pro+ मॉडल में 6.7 इंच की FHD+ AMOLED स्क्रीन दी गई है। Pro मॉडल के डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट है और स्टैंडर्ड वेरिएंट में 90Hz रिफ्रेश रेट है।

तीनों स्मार्टफोन में बॉक्सी फॉर्म फैक्टर है और ये इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। इस सीरीज के स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा, 2MP का मैक्रो लेंस, और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। प्रो और प्रो+ मॉडल में 8MP का अल्ट्रावाइड एंगल सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए तीनों स्मार्टफोन 32MP के सेल्फी कैमरा से लैस हैं।

Oppo Reno 8 में Dimensity 1300 प्रोसेसर, Oppo Reno 8 Pro में Snapdragon 7 Gen 1 प्रोसेसर और Oppo Reno 8 Pro Plus में Dimensity 8100-Max प्रोसेसर दिया गया है। तीनों स्मार्टफोन्स में 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये फोन्स 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की बैटरी से लैस हैं।