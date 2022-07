OPPO Reno2 फोन में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। बेंगलुरू के यूजर्स के फोन में WhatsApp चलाते समय धमाका हो गया है। ओप्पो के सर्विस सेंटर से नाखुश होकर यूजर ने Twitter पर कहा- ‘Never trust #Oppo’, यानी ओप्पो पर कभी विश्वास न करें। ओप्पो ने Reno2 को 2019 में भारतीय बाजार में उतारा था। यूजर ने ओप्पो के इस मिड रेंज फोन के ब्लास्ट के बारे में कंपनी को टैग करते हुए ट्विटर पर अपनी शिकायत दर्ज की है। साथ ही, ओप्पो के सर्विस सेंटर से मिले रिस्पॉन्स का भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है। Also Read - OnePlus Nord 2 फिर हुआ ब्लास्ट, घायल यूजर पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट

Vamsi (@vamshi6421) नाम के यूजर ने कई ट्वीट्स करके OPPO Reno2 के बारे में शिकायत की है। अपने ट्वीट में यूजर ने बताया कि वो ओप्पो के इस फोन में लाइट वेट ऐप WhatsApp स्क्रॉल कर रहा था। इसी दौरान फोन ब्लास्ट हो गया। जब वो ओप्पो के सर्विस सेंटर पर पहुंचा तो उसका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा।

Never trust #Oppo Also Read - Oppo Reno 2Z, Reno 2F First Impression: क्वॉड-कैमरा वाले दो खूबसूरत मिड-रेंजर

Oppo has once again proved to be the worst brand ever. I was just randomly scrolling through WhatsApp on my phone(Oppo Reno 2 256 GB). Suddenly fumes began to come out and the phone blasted.

