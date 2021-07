OPPO Watch 2 को चीन में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्ट वॉच पिछले साल लॉन्च हुए OPPO Watch का अपग्रेडेड मॉडल है, जो नए Qualcomm Snapdragon Watch 4100 प्रोसेसर के साथ आता है। साथ ही, इस नए स्मार्ट वॉच में पहले के मुकाबले बेहतर बैटरी मिलती है। इस स्मार्ट वॉच की खास बात यह है कि इसमें कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले भी दिया गया है। यही नहीं, इसका डिजाइन Apple Watch से इंस्पायर्ड लगता है। Also Read - Oppo Watch 2 हुआ लॉन्च, 3D AMOLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट, 2 चिपसेट वाला धांसू Smartwatch

OPPO Watch 2 की कीमत CNY 1,300 (लगभग 15,000 रुपये) है और इसे 6 अगस्त को चीन में सेल के लिए उपलब्ध कराएगा। पिछले स्मार्ट वॉच की तरह ही इसे भी भारत समेत अन्य ग्लोबल बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है।

फीचर्स

OPPO के इस लेटेस्ट Watch 2 में कर्व्ड 1.71 इंच या 1.91 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। यह दो साइज 42mm और 46mm में आती है। इस स्मार्ट वॉच में स्मूद 60Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले दिया गया है। यह स्मार्ट वॉच Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon Wear 4100 प्रोसेसर पर काम करता है।

इस स्मार्ट वॉच में अल्ट्रा डायनैमिक डुअल इंजन फीचर दिया गया है, जो इसकी बैटरी लाइफ को बढ़ाकर 16 दिन तक कर देती है। इसमें VOOC 2.o स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग फीचर मिलता है। साथ ही, बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसे 10 मिनट चार्ज करके एक दिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

OPPO Watch 2 में 24*7 हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग सेंसर दिए गए हैं। साथ ही, यह बिल्ट-इन GPS, स्लीप ट्रैकिंग और स्नॉरिंग रिस्क एसेसमेंट जैसे फीचर के साथ आता है। यह स्मार्ट वॉच ColorOS पर आधारित Android 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें Google के लेटेस्ट WearOS का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ के साथ-साथ eSIM फीचर भी मिलता है।