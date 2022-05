Twitter Deal पूरी होगी या नहीं? Elon Musk के बाद अब Parag Agarwal के ट्वीट से बना सस्पेंस

Twitter की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से इतनी ज्यादा हो रही है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ हफ्ते पहले एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब कल यानी 13 मई को एलन मस्क ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया, जब उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि वो फिलहाल ट्विटर डील को होल्ड कर रहे हैं। Also Read - Elon Musk को 'ठगी' का डर! Twitter Deal पर लगाई रोक

उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर के मौजूद सीईओ पराग अग्रवाल ने भी एक ट्वीट किया है और कहा कि, हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने करीब 12 घंटे पहले ट्वीट करके कहा कि, 'वैसे तो मुझे Twitter Deal बंद होने की उम्मीद थी। हमें हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा और हम हमेशा वहीं करेंगे जो ट्विटर के बिल्कुल सही हो। मैं ट्विटर की लोड करने और ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार हूं और हमारा काम है कि हम ट्विटर को रोज मजूबत बनाते जाएं।'

While I expect the deal to close, we need to be prepared for all scenarios and always do what's right for Twitter. I'm accountable for leading and operating Twitter, and our job is to build a stronger Twitter every day.

— Parag Agrawal (@paraga) May 13, 2022