एप्पल स्टोर से गायब हुआ पेटीएम एप, जल्द कंपनी देगी अपडेट

नोटबंदी के बाद मात्र 24 घंटे में पेटीएम एप को डाउनलोड करनी जबरदस्त होड़ दिखाई दी। जिसका नतीजा इस एप की डाउनलोडिंग में 200 प्रतिशत का इजाफा हुआ। मंगलवार से पेटीएम का इस्तेमाल करने में यूजर्स को परेशानी की खबरें सामने आ रही थीं जिसे लेकर कंपनी की ओर से इस कहा गया कि ज्यादा ट्रेफिक बढ़ने के कारण यूजर्स को एप इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, अब पेटीएम एप्पल एप स्टोर से गायब हो गया है। साथ ही एंडरॉयड स्मार्टफोन यूजर्स इस एप को ओपन तक नहीं कर पा रहे हैं।

पेटीएम की ओर से बयान सामने आया है कि वह जल्द ही आईओएस यूजर्स को एप उपलब्ध करा देंगे। कंपनी का कहना है कि वह एप को अपडेट कर यूजर्स को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि हम एप्पल को इसका अपडेट वर्जन जल्द भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वह इस एप का अपडेट वर्जन जल्द से जल्द एप्पल एप स्टोर पर यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दें। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि एप को एंडरॉयड यूजर्स और वेब पोर्टल पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बीजीआर इंडिया की टीम ने पेटीएम से इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए कोशिश की।

[BLOG] For our users on iOS App intermittently facing inconvenience, we're updating it for a seamless experience. https://t.co/iqwPp6ijWf pic.twitter.com/srdNEYDqRn

— Paytm (@Paytm) December 21, 2016