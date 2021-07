Paytm, Zomato, Sony Liv, Hotstar और layStation Network (PSN) जैसी कई ऐप्स 22 जुलाई की रात डाउन हो गए। दुनियाभर में कई यूजर्स को इन ऐप्स को यूज करने में समस्या हुई। हालांकि, करीब डेढ़ घंटे बाद यह समस्या ठीक होनी शुरू हो गई। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि यह समस्या इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर Akamai की वजह से आई है। आउटेज की समस्या शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद अकामाई ने पुष्टि की कि वह एक आउटेज का सामना कर रहा है। Also Read - Vi Prepaid Plans: इन प्लान्स में मिलता है डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ Disney+ HotStar VIP का एक्सेस

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021