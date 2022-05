स्पेन के प्रधानमंत्री Pedro Sanchez और डिफेंस मिनिस्टर Margarita Robles के मोबाइल फोन में जासूसी वायरस Pegasus पाया गया। इस बात की जानकारी प्रेसिडेंसी के गवर्नर मिनिस्टर Felix Bolanos ने दी है। स्पैनिश ऑथिरिटी ने जांच के बाद PM और रक्षा मंत्री के मोबाइल में Pegasus वायरस डिटेक्ट किया है। Also Read - Pegasus को लेकर सख्त हुआ Apple, NSO ग्रुप पर किया केस

Bolanos ने कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है कि PM और डिफेंस मिनिस्टर के मोबाइल फोन में पिछले साल मई 2021 में Pegasus Spyware डिटेक्ट हुआ है। स्टेटमेंट के मुताबिक, तब से लेकर कम से कम एक डेटा लीक की घटना सामने आई है। Also Read - Pegasus का नया वर्जन है बेहद खतरनाक, Apple iPhone यूजर्स के लिए बनेगा 'सिरदर्द'

हालांकि, Bolanos ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि PM और रक्षा मंत्री के मोबाइल फोन के जरिए जासूसी कौन कर रहा था? इस जासूसी के पीछे किसी विदेशी ताकतों का हाथ है या किसी स्पैनिश ग्रुप इसमें शामिल है, यह पता लगाया जा रहा है। Also Read - Pegasus spyware ने आपके फोन पर अटैक किया है या नहीं, इस फ्री टूल से करें चेक

उन्होंने आगे कहा कि यह जासूसी अवैध और बाहरी थे। बाहरी का मतलब यह है कि इसमें गैर आधिकारिक संस्थान और राज्य निकाय शामिल नहीं हैं। PM और डिफेंस मिनिस्टर के मोबाइल फोन की जासूसी के बारे में न्याय मंत्रालय को जानकारी दी गई है और हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा।

NEW: 🇪🇸 Spain says Prime Minister & Defense Minister were infected with #Pegasus.

Remarkable timing.

Just days ago Defense Minister Robles gave a speech appearing to defend use of Pegasus following our @citizenlab report on hacking of Catalans. 1/https://t.co/c94BC7ztoz pic.twitter.com/jYHMaOmpuN

— John Scott-Railton (@jsrailton) May 2, 2022