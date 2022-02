तेलगु कैरेक्टर को लेकर iphone में आ रही समस्या अब इंटरनेट पर छाई

​पिछले हफ्ते iOS पर एक टेक्स्ट-आधारित बग की खोज की गई थी, जो मैसेजिंग एप को डिसेबल कर सकता है और यह आपके डिवाइस को भी क्रैश कर सकता है। यह बग iOS के साथ-साथ Mac OS पर एप क्रैश का कारण बन सकता है। वहीं अब, ऑनलाइन शरारती तत्वों इस बग का फायदा उठाकर सोशल मीडिया एप्लिकेशन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। जिससे इन तेलुगु कैरेक्टर्स वाले उपयोगकर्ताओं के आईओएस डिवाइस के क्रैश होने की उम्मीद है। Also Read - एप्पल iPhone और iPad के जारी हुआ iOS 11.4 का अपडेट

TechCrunch की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने इन कैरेक्टर्स को उनके हैंडल में डालना शुरू कर दिया है, जबकि अन्य इन कैरेक्टर्स के साथ DMs भेज रहे हैं। अन्य लोग ऐसे मैसेजों के साथ कैरेक्टर्स को ट्वीट कर रहे हैं जैसे “read this to log off instantly” और “retweet this to crash anyone using an Apple device”। यदि आपको ऐसे कैरेक्टर्स के साथ एक ट्वीट के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, तो आपका डिवाइस क्रैश होने की संभावना है। Also Read - iOS तेलुगु कैरेक्टर बग को फिक्स करने के लिए आएगा अपडेट: एप्पल

इससे पहले कि एप्पल एक फिक्स को रोल आउट करे, क्रैश हुए एप को फिर से काम करने योग्य बनाने के लिए एकमात्र तरीका इसे स्क्रैच से पुनर्स्थापित करना है। ट्विटर के उपयोगकर्ताओं ने भी एक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हुए लॉगिंग और फिर उन ट्रोल खातों को अवरुद्ध करने के तरीके का पता लगा लिया है।

एप्पल ने हाल ही में इस मुद्दे को स्वीकार किया है और कहा है कि एक माइनर आईओएस अपडेट के माध्यम से एक फिक्स आ रहा है। इस अपडेअ को प्रमुख iOS 11.3 के रिलीज से पहले रोल आउट किया जाएगा। इस बग के लिए एक फिक्स watchOS और macOS पर भी रोलआउट होगा।