Samsung Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 को पिछले सप्ताह ग्लोबली लॉन्च किया गया है। सैमसंग ने ही पहले फोल्डेबल डिस्प्ले वाले फोन को फरवरी 2019 में लॉन्च किया था। इसके बाद Xiaomi, OPPO, Huawei, Motorola जैसे ब्रांडस ने भी अपने फोल्डेबल डिस्प्ले वाले फोन बाजार में उतारे हैं। वहीं, Apple और Google भी अपने पहले फोल्डेबल फोन पर काम कर रहे हैं, जिससे जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी है।

OPPO Find N फोल्डेबल स्मार्टफोन के बाद OnePlus का भी फोल्डेबल फोन जल्द लॉन्च हो सकता है। OPPO के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और वनप्लस के फउंंडर पेट लाउ (Pete Lau) ने इस फोल्डेबल फोन के डिस्प्ले को टीज किया है। पेट लाउ ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म

Twitter पर इस डिस्प्ले को टीज करके अपने फॉलोअर्स से अपकमिंग फोल्डेबल फोन के बारे में पूछा है। पेट लाउ द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में तीन फोल्ड होने वाला डिस्प्ले देखा जा सकता है। हालांकि, पहले से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, वनप्लस का यह फोल्डेबल फोन OPPO Find N की तरह होगा। OnePlus Foldable फोन को अगले साल यानी 2023 में लॉन्च किया जा सकता है।

This is the Find N’s hinge system 🦾 We spent years ensuring we got the details right (like the virtually crease-free display) to meet our users’ needs.

What do you want from a foldable? 🤔👇 https://t.co/2CM8rbxKMo https://t.co/rDatt3g9ce pic.twitter.com/B63psFlUyl

— Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022