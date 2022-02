पिचाई, नडेला ने न्यूयॉर्क हमले की निंदा की

प्रौद्योगिकी कंपनियों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है, जिसमें एक हमलावर द्वारा मैनहटन में साइकिल मार्ग पर मौजूद लोगों पर ट्रक चढ़ा देने से आठ लोग मारे गए और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को ट्वीट किया, “न्यूयॉर्क में बेवजह लोगों को अपनी जान गंवाते देखना बेहद दुखद है। हर उस शख्स के साथ संवेदनाएं व दुआएं जो इस घटना से प्रभावित हुआ है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग, न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग और वहां मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों का आभार..मजबूत न्यूयॉर्क।” Also Read - Microsoft Surface Laptop Studio भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने ट्वीट किया, "पीड़ितों के परिवार, उनके प्रियजनों और वे सभी लोग जो न्यूयॉर्क में हुई इस भयानक घटना से प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति संवेदनाएं।"

Our hearts and thoughts are with the victims, their loved ones, and all those in New York City impacted by this horrific act of violence.

— Satya Nadella (@satyanadella) November 1, 2017