International Yoga Day 2021: कई भाषाओं में लॉन्च हुआ mYoga App, जानिये डिटेल्स

आज यानी 21 जून को दुनिया भर में International Yoga Day मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह आयोजित हुए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, तब योग आशा की किरण बना हुआ है।

साथ ही मोदी ने mYoga app भी लॉन्च किया है, जो पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध है। मोदी ने संबोधन में कहा कि भारत ने WHO के सहयोग से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। myYoga ऐप में दुनिया भर के लोगों के लिए विभिन्न भाषाओं में योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेंशन मिलेंगे। इस ऐप से 'One World, One Health' motto को पूरा करने में मदद मिलेगी।

mYoga App Details

इस ऐप को आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। mYoga ऐप का उद्देश्य आम लोगों और उत्साही लोगों को अलग-अलग अवधि के योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन देना है। इस ऐप का उपयोग 12-65 वर्ष के लोग रोजाना योग करने के लिए एक साथी के रूप में कर सकते हैं। myYoga ऐप को लोगों को अपने स्मार्टफोन की मदद से अच्छे योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया। इस ऐप को सुरक्षित कहा जा सकता है क्योंकि यह यूजर्स से कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता है।

फिलहाल यह ऐप फ्रेंच, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। आगे आने वाले समय में यह अन्य कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। Android स्मार्टफोन यूजर्स इस ऐप को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं।

कब से मनाया जाता है International Yoga Day?

PM Modi ने 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद से 21 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा है। इस साल योग दिवस की थीम Yoga For Wellness है। योग दिवस के दिन अलग-अलग जगहों पर मंत्री समेत कई लोग योग कर इस दिन को मनाते हैं और लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।