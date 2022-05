PM Narendra Modi ने आज यानी 17 मई को देश के पहले 5G टेस्टबेड का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने विश्व संचार दिवस और TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथिरिटी ऑफ इंडिया) के सिल्वर जुबली यानी 25 साल पूरा होने के मौके पर इस 5G इनेबल्ड टेस्टबेड को देश को समर्पित किया है। Also Read - Reliance Jio के साथ जुड़े लाखों नए सब्सक्राइबर्स, Airtel से हो रही है कड़ी टक्कर

इस 5G टेस्टबेड का इस्तेमाल देश के स्टार्ट-अप और इंडस्ट्री प्लेयर्स को अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने की सहूलियत देगा। जिसकी वजह से स्टार्टअप्स और कंपनियों को विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस 5G टेस्टबेड को सेटअप करने में 220 करोड़ रुपये का खर्च आया है। Also Read - Vodafone को यूजर का नंबर बंद करना पड़ा महंगा, अब चुकाने होंगे 50 हजार रुपये

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा,”मैं सभी युवा मित्रों, रिसर्चर्स और कंपनी को 5G टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं।” पीएम मोदी ने आगे कहा, देश का पहला 5G टेस्टबेड देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। 5G की वजह से गवर्नेंस इंप्रूव होगी, साथ ही यह लोगों कि जिंदगी को आसान बनाएगा और बिजनेस करना बेहद आसान हो जाएगा।

5G टेस्टबेड (5G Testbed) देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री और सेक्टर के सभी स्टार्टअप को अपने प्रोडक्ट वेलिडेट करने से लेकर 5G प्रोटोटाइप डेवलप करने और नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए मदद करेगा। किसी भी स्टार्टअप कंपनी या इंडस्ट्री प्लेयर्स को अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सेक्टर 5G टेस्टिंग के लिए आत्मनिर्भर बन जाएगा।

Launch of 5G Test Bed for use by the industry & startups at @iitmadras, @iitdelhi, @IITHyderabad, @IITKanpur & @iiscbangalore by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji

— TRAI (@TRAI) May 17, 2022