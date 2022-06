Poco F4 5G स्मार्टफोन पिछले कई दिनों से खबरों में बना हुआ है। हाल ही में कंपनी ने इसके ग्लोबल लॉन्च की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं कंपनी पिछले कई दिनों से अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स से भी पर्दा उठा रही थी। भले ही फीचर्स लॉन्च से पहले रिवील कर दिए गए हों, लेकिन अब-तक इसकी लॉन्च डेट पर सस्पेंस बरकरार था। हालांकि, अब कंपनी ने इससे भी पर्दा उठा दिया है। Also Read - Poco F4 5G फोन 12GB RAM के साथ होगा लॉन्च, कंपनी ने स्टोरेज भी की कंफर्म

Poco India ने ट्विटर के जरिए Poco F4 5G स्मार्टफोन के ग्लोबल लॉन्च की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। यह फोन ग्लोबली 23 जून 2022 को भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन के कई फीचर्स की जानकारी रिवील कर दी थी।

The POCO F4 5G is almost ready for its global debut… Well almost. Packed with #EverythingYouNeed, the legend arrives on 23.06.2022 at 5:30PM.

Set your reminder now – https://t.co/BCrV37DWvR pic.twitter.com/o786nq1fo0

— POCO India (@IndiaPOCO) June 16, 2022