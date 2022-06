Poco ने हाल ही में Poco F4 की भारत लॉन्चिंग को ऑफिशियली टीज किया है। कंपनी का कहना है कि यह “Display और Sound” फोकस्ड फोन होगा। वहीं, अब Poco F4 5G फोन की लाइव तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे इसके डिजाइन की जानकारी लॉन्च से पहले सामने आ गई है। Also Read - 8GB तक RAM, 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाले Poco M4 Pro 5G स्मार्टफोन पर बंपर Discount, Flipkart Sale में मिल रहा Offer

Poco India ने ट्विटर हैंडल के जरिए हाल ही में Poco F4 के ग्लोबल लॉन्च को टीज किया है। फिलहाल, लॉन्च डेट से पर्दा नहीं उठाया गया है। वहीं, अब टिप्सटर Paras Guglani ने RootMyGalaxy की साझेदारी में अपकमिंग Poco F4 5G की कुछ लाइव तस्वीरें शेयर की हैं। जैसे कि हमने बताया इन तस्वीरों के जरिए फोन का डिजाइन देखने को मिला है।

Also Read - Poco C40 होगा पोको का अगला स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले जानें इस फोन के फीचर्स

Here’s Your first official look at Poco F4 5G

Over frnds at @rootmygalaxy https://t.co/w0Btd76QGy#Poco #PocoF45G pic.twitter.com/lqhND3KFsL

— Paras Guglani (@passionategeekz) June 8, 2022