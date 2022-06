Poco F4 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल लॉन्च टीज के साथ इसके भारत लॉन्च के संकेत दिए गए थे। फिलहाल, डेट को लेकर किसी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। फोन लॉन्च से पहले इस फोन से जुड़ी विभिन्न जानकारियां सामने आ रही हैं। हाल ही में Poco F4 5G की लाइव तस्वीरें ऑनलाइन लीक हुई थी, वहीं अब कंपनी ने इसके प्रोसेसर को कंफर्म कर दिया है। Also Read - Poco F4 5G की तस्वीरें लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक, डिजाइन और फीचर्स की मिली जानकारी

आज Poco India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए कंफर्म किया है कि अपकमिंग Poco F4 5G स्मार्टफोन Octa-core Snapdragon 870 प्रोसेसर से लैस होगा। बता दें, हाल ही में कंपनी ने इस फोन के ग्लोबल लॉन्च को टीज किया था, वहीं अब इसके प्रोसेसर को कंफर्म कर दिया है। इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि फोन लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है।

PerFormance that will tempt you to keep doing more! Get ready to experience the most optimized processor from the Snapdragon 800 series.

POCO F4 5G with Snapdragon 870 is debuting global very soon!#EverythingYouNeed #MadeOfMAD pic.twitter.com/f3h1dIOQHz

— POCO India (@IndiaPOCO) June 9, 2022