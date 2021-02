Poco India ने लॉन्च किया कंपनी का नया लोगो, जानें क्या है खास?

Xiaomi का स्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारत में अपना नया लोगो और मैस्कट लॉन्च किया है। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी नए लोगो को Made of Mad टैगलाइन के साथ रिवील किया है। पोको का नया मैस्कट इमोजी जैसा दिखाई देता है जो कि कंपनी के नए लोगो का हिस्सा भी है। पोको ने नए लोगो और मैस्कट को लॉन्च करने की जानकारी एक ट्वीट कर दी। इसके बाद कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो अपडेट कर दी है। Also Read - Poco M3 Sale : Flipkart पर कल बिक्री के लिए आएगा 48MP ट्रिपल रियर कैमरा और 6000mAh बैटरी वाला फोन

शाओमी ने साल 2018 में Poco को सब-ब्रांड के तौर पर भारत में पेश किया था। पोको ब्रांड को बजट सेगमेंट के यूजर्स के लिए पेश किया गया था। हालांकि शाओमी ने पिछले साल पोको को इंडिपेंडेट ब्रांड घोषित कर दिया है। शाओमी से अलग होने के बाद भी पोके स्मार्टफोन अभी शाओमी के रिब्रांड स्मार्टफोन लॉन्च करता है। इसके साथ ही पोको स्मार्टफोन शाओमी के कस्टम यूआई MIUI पर रन करते हैं। इसके साथ ही पोको स्मार्टफोन पर Poco Launcher भी आता है।

The world isn’t full of thinkers. It’s full of same-ers. 👀

We’re whipping up a batter of MADNESS

To make the world better 🤙🏽

(and less BORING)

Add 𝚐̶ fun powder to taste#MadeOfMad pic.twitter.com/lcIq1GKfuw

— Madder By the Minute (@IndiaPOCO) February 18, 2021