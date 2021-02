Poco M3 स्मार्टफोन को पहली सेल (Poco M3 Sale) के दौरान धमाकेदार बिक्री हुई है। Poco M3 की पहली सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बीते 9 फरवरी (Poco M3 Flipkart Sale) को आयोजित हुई थी। पोको का यह स्मार्टफोन भारत में इसी महीने 2 फरवरी को 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Poco M3 Price in India) में लॉन्च किया था। पोको का यह स्मार्टफोन 6GB रैम के साथ दो वेरिएंट्स में (Poco M3 Specifictions) पेश किया गया है। Also Read - Noise Colorfit Pro 3 बजट स्मार्टवॉच हुआ भारत में लॉन्च, मिलेंगे ये खास फीचर

पोको इंडिया ने एक ट्वीट कर बताया है कि पहली सेल के दौरान कंपनी ने Poco M3 स्मार्टफोन को बायर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पहली सेल में कंपनी ने 1.5 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं। Poco M3 स्मार्टफोन की अगली सेल 16 फरवरी को दोपहर 12 फ्लिपकार्ट पर आयोजित होनी है।

#Milestone: 150,000+ users chose the killer looks, OP performer #POCOM3 in the 1st sale.

Tremendous response from consumers speaks how amazing the phone is.

Thank you & welcome to the #POCO fam 🎉

Next sale on 16th Feb at 12 noon on @Flipkart. pic.twitter.com/wsypI71C3a

— POCO India #POCOM3 (@IndiaPOCO) February 10, 2021