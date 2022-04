Poco M4 5G की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, फोन में मिल सकता है 50MP कैमरा

पोको भारत में एक नया स्मार्टफोन — Poco M4 5G — लॉन्च करने वाला है। यह डिवाइस Poco M4 Pro और Poco M4 Pro 5G के साथ कंपनी की M4-सीरीज को जॉइन करेगा। पोको ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। Also Read - Poco Watch और Buds Pro Genshin Impact एडिशन लॉन्च, सेल डेट और कीमत समेत सभी डिटेल जानें

Poco India के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि भारत में Poco M4 5G स्मार्टफोन 29 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया जाएगा। ट्वीट के मुताबिक, यह फोन फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाएगा। कंपनी ने पोस्ट में इस डिवाइस की डिजाइन भी दिखाई है।

यह फोन पीले और नीले दो कलर वेरिएंट में नजर या रहा है। बैक पर दो कैमरा सेंसर्स हैं। कैमरा मॉड्यूल एक काली स्ट्रिप है जो फोन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है। इसी पर पोको ब्रांडिंग भी मौजूद है। फोन पर नीचे की तरफ 5G लिखा हुआ है।

Poco M4 5G के स्पेसिफिकेशन्स पहले ही लीक हो चुके हैं। टिप्सटर योगेश ब्रार के मुताबिक, इस देवीक में 6.58-इंच की FHD+ LCD स्क्रीन होगी, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। यह फोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसे 4GB/ 6GB LPDDR4X RAM और 64GB/ 128GB UFS2.2 स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा।

Get ready to be 🤯🤯🤯🤯 because you’re about to witness the #KillerLooksOPPerformer for yourself.

The #POCOM45G is arriving on 29th April, 2022 on @Flipkart pic.twitter.com/gpEvoKbPRJ

— POCO India (@IndiaPOCO) April 26, 2022