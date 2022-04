Poco M4 5G आज भारत में होगा लॉन्च, 50MP कैमरा समेत मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

Poco M4 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। Poco India ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इसकी लॉन्चिंग डेट बताई थी। लॉन्चिंग से पहले ही कई लीक्स में इस अपकमिंग स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा हो गया है। Also Read - Poco M4 5G Vs Oppo K10: जानें किसमें कितना है दम, और किसे खरीदने में होगा आपका फायदा?

साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इसके लिए एक पेज भी लाइव कर दिया गया है, जिससे इसमें मिलने वाले खास स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिली है। हैंडसेट में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, Mediatek Dimensity प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। आइये, जानते हैं डिवाइस में और क्या-क्या खूबियां देखने को मिलेंगी। Also Read - 150W की तगड़ी चार्जिंग स्पीड और 12GB तक RAM के साथ Realme GT Neo 3 भारत में लॉन्च, जानें कीमत

इस स्मार्टफोन को आज यानी 29 अप्रैल, 2022 को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। Flipkart पर लाइव हुए पेज पर Killer Looks OP Performer लिखा है। फोन की कीमत और सेल डेट लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगी। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 6GB तक RAM के साथ 13000 रुपये से भी कम में लॉन्च हुआ Poco M4 5G, देखें फर्स्ट लुक

फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, इसमें 6.58 इंच FHD+ का डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। यह 5G के 7 बैंड सपोर्ट के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट में Mediatek Dimensity 700 चिपसेट मिल रहा है।

Get ready to be 🤯🤯🤯🤯 because you’re about to witness the #KillerLooksOPPerformer for yourself.

The #POCOM45G is arriving on 29th April, 2022 on @Flipkart pic.twitter.com/gpEvoKbPRJ

— POCO India (@IndiaPOCO) April 26, 2022