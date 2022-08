Poco M5 की लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है। पोको अपने इस फोन को 5 सितंबर को लॉन्च करेगी। पोको अपने इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान आज यानी 29 अगस्त को किया है। कंपनी ने इस फोन का एक टीजर भी जारी किया है, जिससे पता चला है कि इसमें MediaTek Helio G99 SoC चिपसेट होगा। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं। Also Read - Poco M5 4G फोन 5000mAh बैटरी के साथ अगले महीने भारत में होगा लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

यह फोन 5 सितंबर को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा और भारतीय समयानुसार इसकी लॉन्च टाइमिंग शाम 5:30 बजे होगी। Poco M5 के बारे में अभी तक कुछ ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 6.58-inch का एलसीडी डिस्प्ले हो सकता है, जो फुल एचडी प्लस रेजलूशन के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें 5000mAh बैटरी भी दिए जाने की उम्मीद है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।

Introducing a phone so Loco, it can only be a POCO! Join us for the Global launch of the #POCOM5, a device truly #BuiltToOutperform all your expectations. 😈

Save the date, arriving on 5th September at 5:30 PM – https://t.co/zm9WtiPkDA pic.twitter.com/zdDAtrfZiy

