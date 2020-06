पोको जल्द ही भारत में लॉन्च करेगा नया प्रोडक्ट, जारी किया टीजर

पोको (POCO) जल्द ही भारत में अपना नया डिवाइस लॉन्च कर सकती है। शाओमी के सब-ब्रांड ने इस बात के संकेत दिए हैं। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें नए डिवाइस की लॉन्चिंग के संकेत मिलते हैं। हालांकि कंपनी कौन सा डिवाइस लॉन्च करने वाली है, इसकी जानकारी नहीं है। Also Read - POCO F2 Pro की कीमत हुई लीक! हो सकता है पोको का सबसे महंगा फोन

वीडियो में दिखाया गया है कि यह ब्रांड मेड इन इंडिया पहल का हिस्सा है। खासकर चीन के खिलाफ उठ रही मांग को देखते हुए कंपनी ने ब्रांडिंग को बेहतर बनाने के लिए यह वीडियो इस प्लान से जारी किया है। पोको के आने वाले डिवाइस के बारे में जल्द ही और जानाकारी भी सामने आएगी। Also Read - Poco X2 First Impression : 120Hz डिस्प्ले और क्वार्ड कैमरा सेटअप के साथ धमाल मचाने को तैयार है पोको का नया फोन

पोको (POCO) इंडिया द्वारा किए गए ट्वीट में इंडिया मुख्य फोकस है। कंपनी इस ट्वीट के जरिए भारतीय बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही इसमें यह भी दिखाया गया है कि इस ब्रांड की नींव भारत में दो साल पहले रखी गई थी और कंपनी सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही अपने स्मार्टफोन का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही कंपनी “#POCOForIndia” कैंपेन भी ट्विटर पर चला रही है। Also Read - Poco X2 Photos : इन धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ नया पोको एक्स 2

With a dream of serving Indian consumers, @IndiaPOCO was born 2 years ago in Delhi, India.

We took ahead the #MakeInIndia initiative by making products and services that are crafted for India.

We were, are and will always be #POCOForIndia! pic.twitter.com/RfC6Ew0kOj

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) June 3, 2020