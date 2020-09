Poco X3 स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, कीमत को लेकर कंपनी ने दिया ये हिंट

POCO X3 NFC स्मार्टफोन को ग्लोबल लॉन्च करने के बाद जल्द ही यह स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया जाएगा। पोको का यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन है। POCO X3 स्मार्टफोन POCO X2 का सक्सेसर स्मार्टफोन है। Also Read - पोको का अफोर्डेबल Poco M2 स्मार्टफोन आज भारत में होगा लॉन्च, ऐसे देखें लॉन्च इवेंट और जानें खूबियां

POCO India के जनरल मैनेजर C Manmohan ने ट्वीट कर POCO X3 स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को टीज किया है। POCO X3 के इंडिया लॉन्च की टीज करते हुए सी मनमोहन ने फिलहाल डेट रिवील नहीं की है। लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने इसकी कीमत को लेकर हिंट दिया है। POCO X3 स्मार्टफोन को भारत में 20,000 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।

Great job done @POCOGlobal team. #POCOX3 is an amazing product! 🤩#POCO India fans! Do you want us to launch it in India? Regular price will be €229 = ₹20,000 + taxes.

RT if you want us to launch it in India.

everything you need, nothing you don’t. https://t.co/1pjAPfdhz8

— C Manmohan #POCOForIndia (@cmanmohan) September 7, 2020