Poco X3 इस तारीख को हो सकता है भारत में लॉन्च, 20 हजार से कम हो सकती है कीमत

पोको ने हाल में ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में नया पोको स्मार्टफोन लॉन्च किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो Poco X3 भारत में 22 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। इस स्मार्टफोन की कीमत 18,999 रुपये और 19,999 रुपये हो सकती है। एक टिप्स्टर के मुताबिक भारतीय वेरिएंट में अंतरराष्ट्रीय वेरिएंट के मुकाबले बड़ी बैटरी मिल सकती है। एक अन्य टिप्स्टर के मुताबिक भारतीय वेरिएंट 8 जीबी रैम के साथ लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो Poco X3 स्मार्टफोन भारत में 22 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। जिसकी कीमत 20 हजार रुपये से कम होगी। बता दें कि Poco X3 NFC यूरोपीय बाजार में 229 यूरो (लगभग 19,900 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। Also Read - 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी और 6GB रैम वाले Poco M2 की पहली सेल आज, मिल रहा धमाकेदार डिस्काउंट

यह कीमत फोन के 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट की है। वहीं फोन का 6GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट 269 यूरो (लगभग 23,400 रुपये) की कीमत पर लॉन्च हुआ है। पोको इंडिया के जनरल मैनेजर सी मनमोहन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि यह फोन 20 हजार रुपये प्लस टैक्स के साथ भारत में लॉन्च हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी भी दी जा सकती है। Also Read - POCO X3 के 1 लाख फोन महज 3 दिनों में बिके, 5 कैमरा, 6GB रैम से लेस है मोबाइल

📣 Exclusive 🚨

Totally ,Totally & Totally CONFIRMED-

#PocoX3 will launch in India 🇮🇳 on September 22🌟 Also Read - Poco X3 NFC स्मार्टफोन की 10 हजार यूनिट्स महज 30 मिनट में बिकी

🔴The Indian 🇮🇳 Variant of Poco X3 will have a little bit bigger🔋

Poco X3 price in 🇮🇳 – either Rs 18,999 or Rs 19,999

(Rs 19,999 has better chance)

🔃Feel free to ReTweet pic.twitter.com/WwTnXYFgKW

— Gadgetsdata(Debayan Roy) (@Gadgetsdata) September 14, 2020