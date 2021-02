Poco X3 Pro जल्द होगा लॉन्च, दमदार प्रोसेसर के साथ मिल सकते हैं 5 कैमरे

Poco X3 Pro स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। इस स्मार्टफोन को NBTC पर स्पॉट किया गया है, जो इसकी जल्द लॉन्चिंग की ओर इशारा करता है। बता दें कि पोको एक्स 3 स्मार्टफोन को पिछले साल सितंबर में यानी सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसके प्रो वेरिएंट की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। Also Read - 8GB RAM, 64MP कैमरे और 128GB स्टोरेज वाले पांच सबसे सस्ते स्मार्टफोन

रिपोर्ट्स की मानें तो Poco X3 Pro स्मार्टफोन को NBTC सर्टिफिकेशन साइट पर M2102J20SG मॉडल नंबर के साथ स्पॉट किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च हो सकता है।

हालांकि, कंपनी ने Poco X3 Pro स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी मॉडल नंबर से एक स्मार्टफोन को BIS (Bureau of Indian Standards) पर भी देखा गया है। वहीं फोन SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia) पर भी लिस्ट हो चुका है।

Poco X3 Pro में क्या होगा खास

Poco X3 Pro स्मार्टफोन की आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस स्मार्टफोन में SM8150 चिपसेट मिलेगा। यानी फोन में Snapdragon 855 या Snapdragon 855 + प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्मार्टफोन Snapdragon 860 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है।

पोको एक्स 3 प्रो स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मुख्य लेंस 48MP का होगा। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेस, एक डेप्थ सेंसर और एक मैक्रो लेंस मिलेगा, जो LED फ्लैश के साथ आएगा। डिवाइस के फ्रंट कैमरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्मार्टफोन के बारे में अभी तक इतनी ही जानकारी सामने आई है, लेकिन लॉन्च डेट के नजदीक आते ही इससे जुड़ी और भी जानकारियां सामने आएंगी। ध्यान रहे कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।