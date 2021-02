Poco X3 Pro की जल्द हो सकती है एंट्री, मिलेगा महंगे फोन वाला प्रोसेसर

पोको ने कुछ महीनों पहले ही बजट स्मार्टफोन Poco X3 लॉन्च किया था। कंपनी जल्द ही इसका प्रो वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है, जिसका नाम Poco X3 Pro होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस डिवाइस को कई सर्टिफिकेशन्स मिल चुके हैं और पिछले कुछ वक्त में इससे जुड़ी कई लीक रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। Also Read - POCO M3 को आज खरीदने का मौका, Flipkart दे रहा कई Offer

हाल में आई रिपोर्ट्स की मानें तो Poco X3 Pro स्मार्टफोन को IMDA, EEC और TUV सर्टिफिकेशन्स मिल चुके हैं। वहीं यह फोन FCC सर्टिफिकेशन पर भी नजर आया है। स्मार्टफोन भारत में जल्द ही लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इसे BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया है।स्मार्टफोन M2102J20SI मॉडल नंबर के साथ नजर आया है।

हालांकि, BIS सर्टिफिकेशन से इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन को SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia) पर भी स्पॉट किया गया है। स्मार्टफोन dual-band Wi-Fi, Bluetooth, LTE, NFC और MIUI 12 के साथ लॉन्च हो सकता है।

Poco X3 Pro Specifications (अनुमानित)

XDADevelopers की रिपोर्ट के मुताबिक Poco X3 Pro स्मार्टफोन को कोडनेम vayu और bhima के साथ स्पॉट किया गया है, जो स्मार्टफोन को अलग-अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। डिवाइस में Qualcomm SM8150 (Snapdragon 855) प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस डिवाइस में 48MP के मुख्य लेंस वाला क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है।

हालांकि, स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ आने का मतलब है कि डिवाइस में 5G का सपोर्ट मिलेगा। स्मार्टफोन के अन्य स्पेसिफिकेशन्स जैसे- डिस्प्ले साइज, बैटरी क्षमता और फ्रंट कैमरा की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। यह स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं पोको ने आधिकारिक रूप से इस फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

पिछले साल लॉन्च हुए Poco X3 स्मार्टफोन में कंपनी ने 6.67-inch Full HD+ IPS LCD दी थी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है। डिवाइस 64MP के मुख्य लेंस वाले क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। फोन 6000mAh की दमदार बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।