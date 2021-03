POCO X3 Pro से जल्द उठेगा पर्दा, जानें कितनी होगी कीमत

POCO एक और बजट मिड रेंज स्मार्टफोन X3 Pro को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक ट्विटर पोस्ट से इस फोन के मॉडल नंबर, लॉन्च डेट और कीमत के बारे में टीज किया है। POCO के ट्वीट में फोन का नाम POCO X3 Pro समझ में आ रहा है। वहीं, इसकी कीमत 21 हजार रुपये के आस-पास होगी। टीज किए गए पोस्ट में इसकी लॉन्च डेट 30 मार्च हो सकती है। हालांकि, इसके लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कुछ दिनों में हो सकती है। Also Read - 108MP तक कैमरा और 8GB तक RAM वाले सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन, Flipkart-Amazon से खरीद सकते हैं आप

पिछले महीने इस फोन के बारे में एक लीक सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि POCO X3 Pro को मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Realme 8 Pro और Realme 8 की लॉन्च डेट हुई लीक, मिलेगा 108MP का कैमरा

इस फोन के अब तक सामने आए फीचर्स पर गौर करें तो इसमें FHD+ डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz तक की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन में 860 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। POCO X3 Pro भारत में दो स्टोरेज ऑप्शन- + 128GB और + 256GB में आ सकता है। Also Read - 64MP कैमरा, 4500mAh बैटरी और 8GB RAM वाले Realme 7 Pro पर मिल रहा Discount, Amazon से सस्ते में खरीदें

Same madness, only more!

Get ready for #PROformance coz ONLY a POCO can beat a POCO. pic.twitter.com/PeW2AX0ZjL

— POCO – Madder By the Minute (@IndiaPOCO) March 10, 2021