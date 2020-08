POCO X3 स्मार्टफोन 64MP कैमरा सेंसर के साथ होगा लॉन्च, शेयर की सैंपल फोटो

शाओमी का सब-ब्रांड पोको जल्द ही नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। पोको का यह स्मार्टफोन POCO X3 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। पोको का यह अपकमिंग स्मार्टफोन इस साल लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन होगा जो कि Redmi के नाम से पेश नहीं किया जाएगा। Also Read - Top 5 upcoming smartphones : अगले महीने में लॉन्च होंगे ये 5 दमदार स्मार्टफोन

POCO X3 स्मार्टफोन में क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। पोको के ग्लोबल स्पोकपर्सन Angus Kai Ho Ng ने अपकमिंग Poco X3 स्मार्टफोन से कुछ सैंपल इमेज शेयर किए हैं। अन्होंने अपने ट्वीट से कंफर्म किया कि POCO X3 स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा 64MP का होगा। Also Read - Poco M2 Pro की सेल आज, 6GB रैम, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले फोन को 1556 रुपये की EMI पर खरीदें, जानें ऑफर्स

पोको ग्लोबल के स्पोकपर्सन Angus Kai Ho Ng ने ट्विटर पर दो फोटो शेयर की हैं, जिसमें एक फोटो में कैमरा ऐप से फोटो क्लिक करते हुए हैं। वहीं दूसरी फोटो पोको एक्स 3 से क्लिक की गई फोटो है।

Testing out the camera set-up with the latest #POCOX3

It’s really more than just a normal 64MP📷📸

Lots of cool awesome features to share very soon!

Both photos were taken by POCO X3 ☺️#POCOisBack #POCOX3 NFC pic.twitter.com/eBCLe8WZ4d

— Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 27, 2020