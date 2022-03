Poco X4 Pro 5G की भारत लॉन्च तारीख का खुलासा हो गया है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फोन की भारत लॉन्च तारीख को सार्वजनिक किया है। बता दें, यह फोन ग्लोबल मार्केट में MWC के दौरान पेश किया गया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन ग्लोबल मार्केट में Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ था। इसके अलावा, फोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा मिला था। Also Read - Poco Days Sale 2022: सस्ते में खरीदें Poco के दमदार स्मार्टफोन, कीमत 6,999 रुपये से शुरू

Poco India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर टीजर पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर के जरिए Poco X4 Pro 5G की भारत लॉन्च तारीख का खुलासा किया गया है। कंपनी ने सटिक रूप से तारीख का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, टीजर पोस्टर के जरिए तारीख को टीज किया गया है। इस पोस्टर में रोमन नंबर X और IV देखे जा सकते हैं। इससे संकेत मिले हैं कि यह फोन भारत में 10 अप्रैल को लॉन्च किया जा सकता है।

Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Poco M4 Pro 4G की पहली सेल आज, Flipkart पर मिलेगा Discount

The X has a date! Let’s know if you’re able to find it.

Watch this space tomorrow. pic.twitter.com/pSZkDKyaEZ

— POCO India (@IndiaPOCO) March 21, 2022