Qualcomm की नई इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, पलक झपकते ही फोन होगा अनलॉक

Qualcomm जल्द ही अपने सेकेंड जेनरेशन की इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग (Fingerprint Sensor) टेक्नोलॉजी को पेश करने वाला है। कंपनी ने अपनी इस नई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को Sonic Gen 2 नाम दिया है। यह टेक्नोलॉजी डिस्प्ले के बड़े सर्फेस एरिया को कलर करेगी। जिसकी वजह से डिवाइस को अनलॉक होने में बहुत की कम समय लगेगा। कंपनी के दावे के मुताबिक, यह पिछली जेनरेशन की फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के मुकाबले 50 प्रतिशत तेज होगी। साथ ही, ये 77 प्रतिशत तक ज्यादा सर्फेस एरिया कवर करेगी।

चिपसेट निर्माता कंपनी की पिछली 3D Sonic सेंसर में 4x9mm की सर्फेस एरिया कवर होती थी। जबकि नए सेंसर में 8×8 एरिया कवर होगी। डिस्प्ले में ज्यादा सर्फेस एरिया मिलने की वजह से यूजर अपने फिंगर को कम्फर्टिबली प्लेस कर सकेंगे। जिससे डिवाइस को अनलॉक करने में उनको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी।

We leveled up our 3D Sonic Sensors to deliver in-display fingerprint scanning that's faster and more reliable — even when your fingers are wet. Learn more about Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 and the enhancements it's bringing to new phones: https://t.co/TdAqbKkNHt

— Qualcomm (@Qualcomm) January 11, 2021