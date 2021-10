Qualcomm ने पेश किए 4 नए Snapdragon चिपसेट, जानें किन कंपनियों के फोन होंगे इनसे लैस

Qualcomm ने चार नए प्रोसेसर लॉन्च किए हैं, जो बजट और मिड-रेंज फोन्स में लगकर आएंगे। इनमें शामिल हैं– Snapdragon 778G Plus 5G, Snapdragon 695 5G, Snapdragon 480 Plus 5G और Snapdragon 680 4G। आइए इनके बारे में जानते हैं। Also Read - Xiaomi 12 के कैमरा सेटअप की जानकारी लीक, मिल सकते हैं तीन 50MP के लेंस

Snapdragon 778G Plus 5G

Qualcomm Snapdragon 778G Plus कंपनी के Snapdragon 778G चिप का अपग्रेडेड वर्जन है, जो बेहतर CPU और GPU परफॉर्मेंस के साथ आएगा। इसमें Kryo 670 CPU है जो पिछले चिप की 2.4GHz क्लॉक स्पीड के मुकाबले 2.5GHz क्लॉक स्पीड से लैस होगा। इसमें Adreno 642L GPU है, जो 20% ज्यादा फास्ट ग्राफिक्स रेंडरिंग का दावा करता है। बाकी सभी स्पेक्स Snapdragon 778G जैसे ही हैं। Also Read - Qualcomm लेकर आ रहा Snapdragon गेमिंग फोन, मिलेगा 64MP कैमरा

Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 एक 8nm डिजाइन पर बना हुआ है चिप है जो कंपनी के पिछले साल के Snapdragon 690 चिपसेट का सक्सेसर है। यह 2GHz Kryo 560 की जगह पर 2.2GHz क्लॉक स्पीड वाले Kryo 660 CPU के साथ आता है। यह पहले के मुकाबले 15% बेहतर CPU परफॉर्मेंस का दावा करता है। इसमें Adreno 619 GPU है जो 30% बेहतर ग्राफिक्स रेंडरिंग का दावा करता है। यह चिपसेट sub-6GHz 5G और mmWave 5G दोनों के सपोर्ट के साथ आता है। Also Read - Vivo X70 सीरीज भारत में सितंबर में होगी लॉन्च, मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशंस

Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 एक 6nm प्रोसेसर है। यह एक 4G octa-core चिपसेट है जो 2.4GHz Kryo 265 cores हैं। ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए इसमें Adreno 610 GPU है।

Snapdragon 480G 5G

Qualcomm Snapdragon 480G Plus कंपनी के Snapdragon 480 का अपग्रेड है। इसमें Kryo 480 CPU है जो 2GHz की जगह पर 2.2GHz क्लॉक स्पीड के साथ आता है। इसमें Adreno 619 GPU है। बाकी के सारे स्पेसिफिकेशन्स Snapdragon 480 चिपसेट जैसे ही हैं।

किन फोन में आएगा कौनसा चिपसेट?

Xiaomi ने कन्फर्म कर दिया है कि यह Snapdragon 778G Plus 5G और Snapdragon 695 5G चिपसेट के साथ स्मार्टफोन उतारेगी। Vivo, Honor और Motorola ने कहा है कि इनके भविष्य में आने वाले 4G और 5G फोन्स में ये चिपसेट मिलेंगे। Oppo ने भी बताया है कि यह नए Snapdragon 695 चिपसेट के साथ एक फोन लॉन्च करेगा। आखिर में Nokia-ब्रांडेड फोन वाली HMD Global ने भी Snapdragon 480 Plus चिपसेट के साथ फोन उतारने का ऐलान किया है।