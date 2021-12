Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट के साथ लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, शाओमी उतारेगा पहला डिवाइस

Qualcomm ने बुधवार, 1 दिसंबर 2021 को अपनी वार्षिक Snapdragon Tech Summit पर नया 5G मोबाइल प्लैटफॉर्म Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 पेश कर दिया। यह चिपसेट 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेसर पर बना है और साल 2022 में आने वाले ढेरों एंड्राइड फ्लैगशिप फोन्स में नजर आएगा। Qualcomm ने अनाउंस किया है कि Black Shark, Honor, iQoo, Nubia, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Vivo और ZTE इस नए चिपसेट के साथ फोन लॉन्च करेंगे। Also Read - Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट हुआ लॉन्च, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में मिलेगा धांसू प्रोसेसर

हर साल की तरह इस बार भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने अपने फ्लैगशिप फोन अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं, जो इस प्रोसेसर से लैस होंगे। फिलहाल आई हुई जानकारी से लगता है कि Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन Xiaomi 12 होगा। आइए देख लेते हैं इस नए फ्लैगशिप चिप के साथ कौन-कौन से फोन लॉन्च होंगे। Also Read - Realme GT 2 Pro होगा कंपनी का पहला प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन, मिलेंगे ये धांसू स्पेसिफिकेशन

शाओमी ने अनाउंस किया है कि Xiaomi 12 जल्द आ रहा है और यह पहला डिवाइस होगा, जो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट से लैस होगा। उम्मीद है कि कंपनी इस फोन को दिसंबर में चीन में अनाउंस करेगी, जिसके बाद यह 2022 के शुरुआत में दुनिया भर में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Upcoming Smartphones in December 2021: इस साल के अंत में लॉन्च होंगे कई फोन, 108MP कैमरा, 120W फास्ट चार्जिंग समेत कई खास फीचर्स से होंगे लैस

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN

— Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021