Qualcomm Summit 2022 में क्वालकॉम ने अब तक के सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 2 को लॉन्च किया है। यह मोबाइल प्रोसेसर आने वाले कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है, जिनमें Vivo X90 Series, Oppo Find X6 Series, iQOO 11 Series, OnePlus 11 Series, Samsung Galaxy S23 Series आदि शामिल हैं। Also Read - Apple iPhone 14 Pro से ज्यादा 'पावरफुल' होंगे अपकमिंग Android फोन! सामने आई रिपोर्ट

पिछले साल लॉन्च हुए Snapdragon 8 Gen 1 और 8+ Gen 1 के मुकाबले इसमें कई चीजें इंप्रूव की गई हैं। इसमें Snapdragon X70 5G मॉडल के साथ-साथ 8K वीडियो, बोकेह इंजन 2 जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए, जानते हैं इस प्रोसेसर की मुख्य खूबियों के बारे में…

Qualcomm ने इस नए मोबाइल प्रोसेसर के CPU को अपग्रेड किया है। Snapdragon 8 Gen 2 में नया Kyro CPU डिजाइन (1+4+3) मिलेगा, जिनमें 1 प्राइम कोर, 4 गोल्ड कोर और 3 एफिसिएंसी कोर शामिल हैं। Snapdragon 8 Gen 1 में 1+3+4 डिजाइन मिलता है, जो 1 प्राइम कोर, 3 गोल्ड कोर और 4 एफिसिएंसी कोर पर आधारित है।

