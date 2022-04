भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना डेबिट कार्ड के ATM से कैश निकालने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। ग्राहक किसी इमरजेंसी के दौरान साथ में डेबिट या ATM कार्ड न होने पर भी मशीन से कैश निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर के इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा चुनिंदा बैंक ही मुहैया करा रहे हैं। जल्द ही हर बैंक यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी। Also Read - Tata Neu 'सुपर ऐप' 7 अप्रैल को होगा लॉन्च, Amazon, Paytm और Reliance Jio को मिलेगी टक्कर

कार्ड-लेस ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू करते हुए RBI के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने कहा, 'हम कार्ड-लेस कैश निकालने की सुविधा शुरू कर रहे हैं। इसमें UPI के आधार पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट करके ATM मशीन से कैश निकाला जा सकेगा। इस सुविधा का लाभ किसी भी बैंक के ATM, थर्ड पार्टी ATM या व्हाइट लेबल ATM पर लिया जा सकेगा। हम इसके लिए सिस्टम में बदलाव के निर्देश जारी कर रहे हैं।'

We're introducing card-less cash withdrawals to evade card skimming; the proposal is to begin authentication via UPI. It can be used for withdrawal from any bank's ATM, third-party ATM or White Label ATM. We're working out its system changes & instructions: RBI Dy Gov Rabi Sankar pic.twitter.com/mJ8g23DKFw

— ANI (@ANI) April 8, 2022