अब फीचर फोन यूजर भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, RBI ने शुरू की नई सुविधा

RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने आज (8 मार्च, 2022) फीचर फोन यूजर्स के लिए नया UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) सिस्टम लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस नए पेमेंट इंटरफेस का नाम UPI123Pay रखा है। इसके जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। RBI का यह पेमेंट सिस्टम NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) की साझेदारी में लाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शशिकांत दास ने घोषणा की हैं कि फीचर फोन वाले लोग जल्द ही भुगतान करने के लिए UPI का उपयोग कर सकेंगे। UPI123Pay को इस्तेमाल करने के लिए न तो इंटरनेट की और न ही स्मार्टफोन की जरूरत होगी। RBI द्वारा लॉन्च किए गए इस नए पेमेंटिंग सिस्टम की मदद से यूजर्स छोटी से छोटी राशि का भी भुगतान आसानी से कर सकेंगे।

UPI123Pay के अलावा RBI ने डिजिटल पेमेंट के लिए 24*7 हेल्पलाइन डिजिसाथी (Digisaathi) को भी लॉन्च किया है। RBI गवर्नर ने कहा कि डिजिसाथी यूजर्स को डिजिटल पेमेंट करने के लिए जागरूक और शिक्षित करेगा।

Launch event and inaugural address by RBI Governor-UPI for feature phones & 24*7 helpline https://t.co/lziWBh0BzR

— ReserveBankOfIndia (@RBI) March 8, 2022