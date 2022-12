भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल करेंसी को रिटेल मार्केट में 1 दिसंबर 2022 से शुरू कर दिया है। इस करेंसी को E-Rupee या Digital Rupee का नाम दिया है। यह एक इलेक्ट्रोनिक फॉर्म की करेंसी है। डिजिटल करेंसी को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है और शुरुआती चरण में इसे चार शहरों के लिए जारी किया है। डिजिटल रुपये को आसान भाषा में समझें तो यह हमारे रुपये और सिक्कों की वैल्यू के बराबर होगा और इसे डिजिटल लोकेशन में स्टोर किया जा सकेगा। डिजिटल रुपये को समझाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी शेयर की है, जो 29 नवंबर से लिस्टेड है और यहां से इसे समझते हैं। Also Read - 1 दिसंबर से शुरू होगा Digital Rupee का पहला पायलट प्रोजेक्ट, RBI ने किया ऐलान

Retail e-Rupee को आसान शब्दों में समझें तो रुपये और सिक्कों की रकम का ई वर्जन है। रिटेल ई-रूपये को लेकर आरबीआई का दावा है कि इससे आम आदमी और मर्चेंट के बीच सुरक्षित लेनदेन स्थापित होगा। हालांकि इस डिजिटल करेंसी को पेटीएम समेत अन्य वॉलेट और यूपीआई कैसे सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में अभी स्प्ष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी 8 बैंकों के साथ साझेदारी की है, जिसमें पहले चरण में चार बैंक स्टैंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI Bank, Yes Bank और IDFC First Bank शामिल हैं। उसके बाद चार और बैंक को शामिल किया जाएगा।

E-Rupee को मोबाइल में रख सकेंगे

आरबीआई द्वारा पेश किए गए ई-रुपये को एक डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दिया जाएगा, जो पार्टनर बैंक मुहैया कराएंगे। इस डिजिटल करेंसी को फोन या दूसरे डिवाइस में स्टोर किया जा सकेगा। यह जानकारी RBI की वेबसाइट पर लिस्टेड है। इस करेंसी की मदद से दो आम लोगों के बीच या फिर आम व्यक्ति व मर्चेंट के बीच में लेनदेन संभव हो सकेगा। मर्चेंट इस करेंसी को क्यूआर कोड दिखाकर रिसीव कर सकेंगे और यह क्यूआर कोड मर्चेंट की लोकेशन पर उपलब्ध होगा।

कैसा दिखेगा डिजिटल ई-रुपया

Retail e-Rupee एक डिजिटल फॉर्मेट में होगा, हालांकि यह कैसा नजर आएगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह परतदार फॉर्मेट में होगी। इस प्रकार की आकृति नोटों की गड्डी या फिर सिक्कों को इकट्ठा रखने पर बनती है। इस डिजिटल स्पेस में सेव कर सकेंगे।

इन 4 शहर को सबसे पहले मिलेगी डिजिटल करेंसी

Retail e-Rupee को शुरुआती चरण के रूप में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और भुवनेश्वर शहरों के लिए जारी किया है। अगले चरण में इसे 9 शहरों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला आदि के नाम शामिल हैं।