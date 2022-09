Realme 9 लाइनअप के कई स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के बाद अब रियलमी अपनी लेटेस्ट Realme 10 सीरीज को बाजार में उतारने की योजना बना रही है। ऐसा कहना इसलिए गलत नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में कंपनी के नए डिवाइस को एनबीटीसी, बीआईएस, ईईसी और इंडोनेशिया टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। यहां से डिवाइस के मॉडल नंबर का खुलासा हुआ है, लेकिन फीचर्स के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वहीं, कंपनी ने भी अभी तक नई सीरीज या फिर फोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 64MP कैमरा और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आया Realme GT Neo 3T, तस्वीरों में देखें First Look

Gizmochina की रिपोर्ट के अनुसार, Realme के अगामी स्मार्टफोन का मॉडल नंबर RMX3630 है। इसे NBTC वेबसाइट पर देखा गया है, जहां से जानकारी मिली है कि हैंडसेट में 5G की बजाय 4G का सपोर्ट मिलेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि डिवाइस को दमदार फीचर्स के साथ सबसे पहले थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया में पेश किया जाएगा। हालांकि, लिस्टिंग से मोबाइल के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं मिली है।

हाल ही में लॉन्च हुआ यह स्मार्टफोन

Realme ने हाल ही में Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन को भारत में पेश किया है। इस स्मार्टफोन के 6GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 29,999 रुपये, 8GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 31,999 रुपये और 8GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 33,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन की सेल 23 सितंबर से शुरू होगी।

फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने लेटेस्ट फोन में 6.62 इंच का HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस फोन में ऑक्टा-कोर Snapdragon 870 प्रोसेसर और Android 12 मिलेगा। इतना ही नहीं हैंडसेट में 64MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है।

अन्य फीचर्स

अन्य स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डाले तो Realme GT Neo 3T 16MP सेल्फी कैमरा से लैस है। इस फोन की बैटरी को 80W फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया जा सकता है। इसमें वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।