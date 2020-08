Realme 5 Pro और Realme C3 के न्यू कलर वेरिएंट भारत में हुए लॉन्च, जानें डिटेल्स

Realme (रियलमी) ने भारत में अपने स्मार्टफोन के लिए नए कलर वेरिएंट की घोषणा की है। Realme 5 Pro और C3 को अब Chroma White और Volcano grey कलर ऑप्शन में खरीदने का मौका मिलेगा। रियलमी ने यह जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में यह न्यू स्मार्टफोन इन नए कलर्स ऑप्शन के साथ Flipkart और कंपनी की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Realme C3 का न्यू कलर वेरिएंट पहले ही Flipkart पर लिस्ट हो गया है और जल्द ही इसे कंपनी की न्यू वेबसाइट पर भी बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। Realme 5 Pro का वाइट कलर ऑप्शन 8 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इससे पहले कंपनी ने भारत में Realme 6 Pro का न्यू लाइटनिंग रेड वेरिएंट भी पेश किया है। Also Read - रियलमी ने भारत में लॉन्च किया Realme 30W Dart Charge 10,000mAh पावर बैंक

