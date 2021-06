Realme 5G Global Summit आज यानी 3 जून को दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा। इस इवेंट में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। GSMA Intelligence, Counterpoint Research, Qualcomm India और Realme इस इवेंट में ग्लोबल मार्केट में 5G की ग्रोथ को लेकर चर्चा करेंगे। रियलमी इंडिया और यूरोप के CEO माधव सेठ और रियलमी ब्रांड के डायरेक्टर Johnny Chen स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्र के 5G में योगदान पर बात करें। इस इवेंट में Realme GT 5G भी लॉन्च हो सकता है। Also Read - Realme GT 5G: लॉन्च से पहले हुआ कीमत, कलर, वेरिएंट्स और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

Realme 5G Global Summit: कहां देख सकते हैं लाइव

रियलमी का इवेंट दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा। यह एक वर्चुअल इवेंट होगा, जो रियलमी ग्लोबल के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम होगा। इस इवेंट को GSMA, Qualcomm, Counterpoint के एक्सपर्ट्स को-होस्ट करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करके आप Realme 5G Global Summit को लाइव देख सकते हैं।

क्या होगा इस इवेंट में खास?

Realme 5G Global Summit में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स 5G के भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे। भारत में 5G के एडॉप्शन और बड़े समूह तक इसकी एक्सेसबिल्टी पर भी चर्चा होगी। यह अपने आप में पहली तरह का इवेंट होगा, जिसमें भारत में 5G टेक्नोलॉजी और एडॉप्शन पर चर्चा होगी। इस पैनल में Kalvin Bahia (प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट, GSMA Intelligence), Peter Richardson (VP and Co-Founder, काउंटर पॉइंट रिसर्च), Rajen Vagadia (VP and President, क्वालकॉम इंडिया and SAARC), Madhav Sheth (रियलमी इंडिया और यूरोप के CEO), और Johnny Chen (रियलमी, ब्रांड डायरेक्टर) हिस्सा लेंगे।

Realme GT 5G हो सकता है लॉन्च

इस इवेंट में कंपनी Realme GT 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है, जो चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है। कंपनी ने 10 जून को एक इवेंट भारत में भी प्लान किया है, जिसमें ब्रांड Realme GT 5G की घोषणा कर सकता है। हालांकि, रियलमी ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है।

कॉन्फिगरेशन और कीमत की बात करें तो रियलमी का यह फोन 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 400 यूरो (लगभग 35,700 रुपये) होगी, जबकि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 450 यूरो (लगभग 40,200 रुपये) होगी। यह फोन ब्लू ग्लास और यलो कलर में लॉन्च हो सकता है।