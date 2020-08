Realme 7 Pro और Realme 7 स्मार्टफोन 20 हजार रुपये के कम में होंगे लॉन्च, ये होंगी खूबियां

Realme India के सीईओ माधव सेठ ने अपकमिंग Realme 7 सीरीज के इंडिया लॉन्च को ऑफिशियली टीज कर दिया है। खबरों की माने तो कंपनी जल्द ही इस सीरीज के दो स्मार्टफोन Realme 7 और Realme 7 Pro को लॉन्च कर सकती है। रियलमी के माधव सेठ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के इंडिया लॉन्च को टीज किया है। Also Read - Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन जल्द हो सकते हैं भारत में लॉन्च

दोनों Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन कंपनी के मिडरेंज में मौजूद स्मार्टफोन Realme 6 और Realme 6 Pro के अपग्रेड वर्जन होंगे। रियलमी के अपकमिंग दोनों स्मार्टफोन्स को भारत में सिंतबर महीने में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो Realme 7 स्मार्टफोन को 15 हजार रुपये और Realme 7 Pro को 20 हजार रुपये से कम की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

Realme होम मार्केट चीन में सितंबर महीने में Realme X7 सीरीज के दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी Realme X7 सीरीज को भारत में Realme 7 सीरीज के तौर पर लॉन्च कर सकती है। टिपस्टर मुकुल शर्मा ने दावा किया है कि कंपनी भारत में Realme X7 को नहीं बल्कि Realme 7 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। उन्होंने दावा किया है कि दोनों ही लॉन्च इवेंट आसपास आयोजित किए जा सकते हैं।

Provided they don’t do any last moment changes, my source tells me that the Realme 7 series will launch on September 3, 2020 in India. First sale could be on September 10.#Realme #Realme7 #Realme7Pro

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 20, 2020