Realme 7 ने पहली सेल में किया धमाल, कुछ ही सेकेंड में बिक गए इतने लाख स्मार्टफोन

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी ने भारत में बीते हफ्ते Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। कंपनी ने Realme 7 स्मार्टफोन को 10 सितंबर को पहली बार सेल पर उपलब्ध करवाया था। Realme 7 स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध था। Also Read - Samsung Galaxy M51 Top Features : 7000mAh बैटरी वाले फोन को और भी दमदार बनाते हैं ये फीचर्स

Realme 7 स्मार्टफोन की पहली सेल को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि उसने पहले सेल के दौरान करीब 180,000 यूनिट स्मार्टफोन सेल किए हैं। Realme ने बायर्स से वादा किया है कि वह जल्द ही Realme 7 स्मार्टफोन का स्टॉक जल्द ही उपलब्ध करवाएगा। Realme 7 स्मार्टफोन की अगली सेल 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी। Also Read - Redmi Smart Band vs Realme Band : फीचर्स और कीमत के मामले में कौन है दमदार

Our latest addition to our number series is a sensation! More than 1,80,000 users have selected the faster #realme7.

The Most Powerful 64MP Camera Phone is restocking soon. Next sale at 12 PM on 17th September. #CaptureSharperChargeFaster pic.twitter.com/h6ac4vfo1h

— realme (@realmemobiles) September 10, 2020