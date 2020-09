Realme 7i स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर सामने आई ये अहम जानकारी

Realme ने बीते हफ्ते इंडोनेशिया में Realme 7i स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। अब कंपनी के इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर नई इंफॉर्मेशन सामने आ रही है।रिपोर्ट के मुताबिक Realme 7i स्मार्टफोन को कंपनी भारत में अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Realme Narzo 20 सीरीज आज भारत में होगी लॉन्च, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जानें क्या होंगी खूबियां

Realme 7i स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर जानकारी लीकस्टर हिमांशु ने शेयर की है। हिमांशु ने एक ट्विट में Realme 7i स्मार्टफोन के वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की डिटेल्स शेयर की हैं।Realme 7i स्मार्टफोन को भारत में फ्यूजन ग्रीन और फ्यूजन ब्लू कलर में पेश किया जा सकता है। Also Read - Realme Narzo 20, Narzo 20A, Narzo 20 Pro कल भारत में होगा लॉन्च, ये हैं फीचर्स

हिमांशु के मुताबिक, Realme 7i स्मार्टफोन भारत में अक्टूबर महीने में लॉन्च किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स – 4 GB RAM + 128 GB स्टोरेज और 6 GB RAM + 128 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है।फिलहाल इंडिया प्राइसिंग के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। Also Read - 5 कैमरे, 5000mAh बैटरी और 90Hz डिस्प्ले वाले Realme 7 की सेल आज, जानें मिलने वाले ऑफर्स

Realme 7i

– Fusion Green / Fusion Blue

– 4+64/128GB

– Coming in Oct

They might introduce new variants as we’re far from launch.#realme #realme7i https://t.co/9OxZ4C9mi1

— Himanshu (@byhimanshu) September 20, 2020