Realme 8, Realme 8 Pro के फीचर्स हुए लीक, मिलेगा 108MP का कैमरा और बहुत कुछ

Realme 8 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस स्मार्टफोन सीरीज को मार्च में लॉन्च कर सकती है। इस सीरीज को कंपनी के सीईओ Madhav Sheth ने भी टीज किया है। इस स्मार्टफोन की RAM और स्टोरेज, कलर, आदि जानकारी @byhimanshu नाम के यूजर ने ट्विटर पर शेयर की है। नई जानकारी के मुताबिक Realme 8 स्मार्टफोन दो रंग Cyber Silver और Cyber Black में लॉन्च होगा।

फोन में 4GB RAM और 8GB RAM का विकल्प मिलेगा, जो 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। वहीं दूसरी ओर Realme 8 Pro स्मार्टफोन में 6GB RAM और 8GB RAM का विकल्प मिलेगा, जो 128GB के स्टोरेज के साथ आ सकता है। यह स्मार्टफोन Infinite Black, Infinite Blue और Illuminating Yellow तीन कलर में लॉन्च हो सकता है।

रियलमी 8 सीरीज के कई मुख्य फीचर पहले भी टीज हो चुके हैं। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 720G या Snapdragon 732G चिपसेट के साथ आ सकता है। टिप्स्टर की मानें तो फोन का 5G वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि, डिवाइस के बेस वेरिएंट में 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा। डिवाइस के 5G वेरिएंट में Qualcomm Snapdragon 750G या मीडियाटेक चिपसेट मिल सकता है।

I hear you #realmeFans and I am all set to take the next Leap for you!

It is always exhilarating when you Dare yourself to take challenges. Can you guess what have I designed on ground for you while drifting to Infinity?#DareToLeap #InfiniteLeapWith8 pic.twitter.com/nRDD1u9k7N

— Madhav108MP (@MadhavSheth1) March 8, 2021