रियलमी जल्द ही भारत में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है– Realme 8i और Realme 8s 5G। ये दोनों डिवाइस Realme 8 सीरीज का हिस्सा होंगे और 9 सितम्बर को लॉन्च होंगे। कंपनी की तरफ से इन दोनों डिवाइस से जुड़ी काफी सारी जानकारी आ चुकी है, जिनमें इनकी डिजाइन भी शामिल है। लेकिन एक नई लीक में इन दोनों बजट स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। Also Read - Realme 9 Series का इंतजार जल्द होगा खत्म, कंपनी ने लॉन्च डेट के बारे में किया खुलासा

ट्विटर यूजर Debayan Roy ने एक ट्वीट करके इन दोनों स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स लीक कर दिए। इन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें इन दोनों फोन की पिक्चर्स के साथ में स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। देखने में यह पैम्पलेट लग रहा है जो कंपनी रिटेल पार्टनर के साथ साझा करती है। आइए इन स्पेक्स पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Realme 6, Realme 6i और Realme X को मिल रहा एक बड़ा अपडेट, मिलेंगे कई शानदार फीचर्स

लीक के मुताबिक, Realme 8s 5G में एक 6.5-इंच की FHD+ LCD स्क्रीन होगी, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर से लैस होगा। भारत में यह पहला फोन होगा, जो इस चिपसेट के साथ उतरेगा। Also Read - Realme Pad जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने पिक्चर में दिखाई 'स्लिम' डिजाइन

Realme 8i Specifications

📱6.5″ FHD+ 120Hz LCD

🔲 MTK Helio G96 (Over-clocked G95 🤣)

📸 50MP

🤳 16MP

🔋5000mAH

🔌 18W

Realme 8S Specifications

📱6.5″ FHD+ 90Hz LCD

😍 MTK Dimensity 810

📸 64MP

🤳 16MP

🔋5000mAH

🔌 33W

When realme has soo good 30W charging then why 33W❓❓ https://t.co/e07wlKD7Dg pic.twitter.com/iuNzPoQRN7

— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) September 4, 2021