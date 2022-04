Realme 9 4G को लेकर हाल ही में जानकारी मिली थी कि यह अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, आज फोन के फुल स्पेसिफिकेशन और लुक सामने आ गए हैं। टिप्सटर ने जानकारी दी है कि यह फोन जल्द ही इंडोनेशिया में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने फोन का पोस्टर भी ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें तीन कलर ऑप्शन देखने को मिले हैं। इसके अलावा, एक अन्य टिप्सटर ने रियलमी 9 4जी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें फोन का गोल्डन वेरिएंट देखा जा सकता है। Also Read - 5,000mAh बैटरी, 3 रियर कैमरा और 4GB RAM वाला सस्ता Realme C31 लॉन्च, देखें First Look

टिप्सटर Anuj Atri ने अपने ट्विटर हैंडल पर Realme 9 4G का पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में फोन तीन कलर ऑप्शन में देखा जा सकता है, जो हैं- ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन। पोस्टर के अलावा, फोन के फुल स्पेसिफिकेशन और इंडोनेशिया लॉन्च की भी जानकारी दी गई है।

Also Read - Realme 9 Series के स्मार्टफोन में मिलेगा 108MP का Prolight कैमरा, कंपनी ने किया कन्फर्म

Exclusive 💙#Realme9 4G Offical poster and specs. Specs from source – 90Hz S.Amoled Display

Snapdragon 4G (SD680 maybe)

108MP Triple Rear 📸

16MP Selfie

5000mAh battery

33W Fast ⚡

6/128GB

8/128GB Colors – Gold, Black, White Soon in Indonesian markets.#realme9series pic.twitter.com/A5iNUALag2 — ANUJ ATRI 🇮🇳 (@techworld005) April 1, 2022

Realme 9 4G specifications (rumored)

टिप्सटर के मुताबिक, रियलमी 9 4जी फोन में 90Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, फोन Snapdragon 4G प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 6GB और 8GB RAM व 128GB स्टोरेज पेयर की जाएगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का सेंसर दिया जाएगा। फोन की बैटरी 5,000mAh की हो सकती है, जिसके साथ 33W चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

इसके अलावा, टिप्सटर मुकुल शर्मा ने भी Realme 9 5G स्मार्टफोन का एक पोस्टर ट्वीट किया है। इस पोस्टर में फोन का गोल्डन वेरिएंट देखने को मिला है। हालांकि, इसके अलावा टिप्सटर ने फोन से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।

आपको बता दें, Realme 9 5G सीरीज को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, जिसमें Realme 9 5G और Realme 9 5G SE फोन शामिल हैं। Realme 9 5G की बात करें, तो यह फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आया है। इसका प्राइमरी कैमरा 48MP का है। इसके साथ 2MP का मोनोक्रोम पोट्रेट सेंसर और 2MP का मैक्रो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, लेटेस्ट लीक की मानें, तो इसका 4जी वेरिएंट 108MP कैमरा के साथ लॉन्च होगा।

Realme 9 5G के बाद अब कंपनी इसका 4G वेरिएंट लाने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ समय से Realme 9 4G सुर्खियों में बना हुआ है। लीक के मुताबिक, यह फोन 108MP प्राइमरी कैमरा के साथ लॉन्च होगा। बता दें, फोन का 5जी वेरिएंट 48MP कैमरे के साथ आया था।