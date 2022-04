Realme 9 4G की भारत लॉन्च डेट आखिरकार कंफर्म हो गई है। यह स्मार्टफोन भारत में 7 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने दी है। बता दें, कंपनी इस इवेंट के दौरान अपना फ्लैगशिप फोन Realme GT 2 Pro, Realme Smart TV Stick, Realme Buds Air 3 और Realme Book Prime को भी पेश करने वाली है। Also Read - Realme 9 4G के स्पेसिफिकेशन लीक, मिलेगा 108MP वाला तगड़ा कैमरा

Realme India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी कि Realme 9 4G भारत में 7 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इस इवेंट की शुरुआत दोपहर 12.30 बजे होगी। Also Read - 5,000mAh बैटरी, 3 रियर कैमरा और 4GB RAM वाला सस्ता Realme C31 लॉन्च, देखें First Look

Also Read - Realme C31 भारत में 5,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Enter the world of next-gen coolness and exhilarating design, perfected through an all-new and stylish #realme9.

Launching at 12:30 PM, 7th April, on our official channels.#CaptureTheSpark pic.twitter.com/EFjbvtDQeK

— realme (@realmeIndia) April 3, 2022