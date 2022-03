Realme 9 5G सीरीज को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। इस सीरीज में Realme 9 5G और Realme 9 5G SE फोन शामिल हैं। वहीं, अब लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि कंपनी जल्द ही रियलमी 9 सीरीज के तहत नया फोन लेकर आएगी। हालांकि, इस बार आने वाला डिवाइस 4G होगा। इसके अलावा, रिपोर्ट में फोन लॉन्च टाइमलाइन, कैमरा फीचर्स और कीमत तक की जानकारी दी गई है। Also Read - Upcoming Smartphones in India: OnePlus 10 Pro से Realme C31 तक, अगले हफ्ते लॉन्च हो सकते हैं कुछ बेहतरीन स्मार्टफोन

Mysmartprice की रिपोर्ट में टिप्सटर Yogesh Brar का हवाला देते हुए Realme 9 4G फोन की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रियलमी का यह फोन Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। इससे संकेत मिले हैं कि यह फोन जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। टिप्सटर की मानें, तो यह रियलमी 9 4जी फोन 108MP प्राइमरी कैमरा सेटअप के साथ आएगा। वहीं, इसे अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

The upcoming 108MP camera realme phone will be called Realme 9, slated to be announced in early April

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 28, 2022