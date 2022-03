Realme 9 Series 5G के तहत 2 स्मार्टफोन Realme 9 5G और Realme 9 SE 5G आज भारत में लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने हाल ही में रियलमी 9 सीरीज के Realme 9 Pro और Realme 9 Pro+ 5G को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। इन स्मार्टफोन्स को हाई रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5G चिपसेट मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस आर्टिकल में हमने आज लॉन्च होने वाले Realme 9 5G और Realme 9 SE 5G के बारे में डिटेल में बताया है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 128GB स्टोरेज के साथ भारत में लॉन्च हुआ Realme C35, देखें First Look

Realme 9 5G and Realme 9 SE 5G Launch

Realme 9 5G Series के इन स्मार्टफोन को आज यानी 10 मार्च को लॉन्च इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा। यह इवेंट दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो जाएगा। स्मार्टफोन के अलावा कंपनी एक नया स्मार्ट वॉच और वायरलेस नेकबैंड भी लॉन्च करेगी। लॉन्चिंग इवेंट को कंपनी के आधिकारिक YouTube चैनल पर देखा जा सकेगा। अपडेट के लिए Realme के ट्विटर हैंडल पर नजर बनाएं रखें।

कितनी होगी कीमत?

कीमत की बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन्स को 20000 रुपये की कीमत में उतारा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि Realme 9 5G की शुरुआती कीमत 14999 रुपये हो सकती है। वहीं, Realme 9 SE 5G को कंपनी 17999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ उतारा जा सकता है। सटीक कीमत को लॉन्चिंग इवेंट के दौरान ही पता चलेगी।

लॉन्च होने के लगभग एक सप्ताह के बाद ही इनकी सेल शुरू हो सकती है। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Realme India की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन खूबियों से लैस होंगे स्मार्टफोन

Realme ने इस सीरीज के स्मार्टफोन्स के कुछ खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है। कई लीक से भी इनके बारे में काफी कुछ पता चल गया है। Realme 9 5G और Realme 9 SE 5G को Fluid Light डिजाइन लैंगवेज के साथ उतारा जाएगा। Realme 9 5G कई कलर ऑप्शन White, Supersonic Blue, Supersonic Black और Meteor Black में आता है।

Realme 9 SE 5G में Qualcomm Snapdragon 778 5G प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, Realme 9 5G में MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर मिलेगा। Realme ने कन्फर्म कर दिया है कि Realme 9 SE 5G में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। डिवाइस में 6.6 इंच का Full HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। Realme 9 5G स्मार्टफोन में 6.5 इंच का Full HD+ डिस्प्ले मिलेगा, इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।

दोनों स्मार्टफोन में 48MP का मेन कैमरा, 2MP-2MP के 2 अन्य कैमरे लगे होंगे। सेल्फी के लिए इनमें 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। Realme 9 SE 5G डिवाइस में 5000mAh की बैटरी मिलेगा, जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस होगी।