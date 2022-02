Realme 9 Pro+ में होगा अनोखा फीचर, स्मार्टवॉच की तरह बताएगा यूजर का हार्ट रेट

Realme 9 Pro Series जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप में दो मॉडल शामिल हैं— Realme 9 Pro और Realme 9 Pro+। ये दोनों डिवाइस इसी महीने (फरवरी) में अनाउन्स हो सकते हैं। अब एक नई खबर के मुताबिक, Realme 9 Pro+ फोन में हार्ट रेट सेन्सर लगा होगा, जो यूजर के दिल की धड़कन को नापेगा। यह इंडस्ट्री-फर्स्ट फीचर होगा, क्योंकि अब तक किसी भी कमर्शल स्मार्टफोन में इस फीचर को नहीं देखा गया है। Also Read - लॉन्चिंग से पहले Realme 9 Pro की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन लीक, 5000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स

कुछ दिन पहले Realme 9 Pro/ Pro+ को भारतीय क्रिकेट टीम के उप-कप्तान KL Rahul के हाथों में देखा गया था। कंपनी ने भी इस स्मार्टफोन सीरीज के फीचर्स को टीज करना शुरू कर दिया है। आइए Realme 9 Pro+ में मौजूद हार्ट रेट सेन्सर और दूसरी डिटेल पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Realme 9 और Realme 9 Pro भारत में जल्द होंगे लॉन्च, कीमत होगी 15000 रुपये से अधिक

Realme CEO Madhav Sheth ने ट्विटर पर जानकारी दी कि Realme 9 Pro+ स्मार्टफोन में दिल की धड़कन पर नजर रखने वाला हार्ट रेट सेन्सर मौजूद होगा। शेठ ने अपनी ट्वीट में एक डेमो वीडियो भी शेयर किया, जो इस फीचर को काम करते हुए दिखा रहा है। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं: Also Read - Realme 9 और Realme 9 Pro+ जल्द होंगे लॉन्च, 108MP कैमरे समेत मिलेंगे धांसू फीचर्स

